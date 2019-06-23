الاتحادي المسجل: قوى الحرية لهل القدح المعلى في الثورة ولا حق لأحد في مغالطتها

أعترف الحزب الاتحادي الديمقراطي (المسجل) بدور قوى الحرية والتغير في الثورة وإسقاط النظام . وقال الأمين العام المكلف “أحمد بلال عثمان” في مؤتمر صحفي أمس، إن قوى الحرية لها القدح المعلى في هذا الحراك وان هذا حق لا يمكن لأحد أن يغالطه، لكنه أكد أن الحراك ما كان له أن ينجح لولا تدخل الجيش الذي فتح أبوابه للثوار، وزاد: (لذلك لابد أن تكون الشراكة بين الجانبين قائمة).

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وطالب “بلال” القوات المسلحة حسب صحيفة المجهر، لأن تقوم بدورها في حفظ الأمن بعد تسليم السلطة للمدنيين، داعيا قوى التغيير إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق لإزالة حالة الاحتقان القائمة، مشيراً إلى أن النظام السابق ترك الكثير من المخلفات، وانتقد دعوة الثوار بعزل الجميع، منوهاً أن العدالة الانتقالية الناجزة هي الحل.

ورأى “أحمد بلال” أن الهوة بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى التغيير ليست كبيرة ويمكن تجاوزه.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)