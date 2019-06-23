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الإمارات تدفع بوديعة دولارية للسودان خلال الأيام المقبلة

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التاريخ: 23-يونيو-2019

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الإمارات تدفع بوديعة دولارية للسودان خلال الأيام المقبلة

أكدت مصادر مطلعة عن تقديم دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الأيام المقبلة وديعة بمبلغ (3)ملايين دولار، تودع في خزينة بنك السودان المركزي، كاشفة عن اتفاق تم في هذا الاتجاه خلال اليومين الماضيين.

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وقال المصدر حسب صحيفة المجهر، إن الوديعة الإماراتية تأتي في إطار دعم السياسة المالية وتحقيق الاستقرار المالي والنقدي في السودان، مبنياً أنها جزء من حزمة مساعدات تقدمها الإمارات للسودان، وأوضح المصدر أن الإمارات كانت قد أعلنت في وقت سابق دعمها للسودان بقيمة (3) مليارات دولار.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

 

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