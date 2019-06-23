خلال كلمة له في إحد الحشود الجماهيرية التي دأب على جمعها مؤخراً صرح نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني (محمد حمدان دقلو حميدتي) ، أنه تم تحديد هوية المسؤولين عن فض الاعتصام في الخرطوم وقال بالنص (وصلنا للشخص الذي يقف وراء فض الاعتصام ولن نكشف عنه الآن، كي لا نؤثر على لجنة التحقيق) !

ما أن إستمعت إلى تصريح السيد (حميدتي) أعلاه حى صحت كما صاح (عادل إمام) في مسرحيته (شاهد مشفش حاجة) :

– وأنا إفتكرت المجزرة وراها ناس كتيرين .. وإنتو إفتكرتوهم ناس كتيرين .. يقوم يطلع وراها زول وااااحد؟ ده نحنا طلعنا أي كلام با جدع !

نعم الظاهر إنو نحنا طلعنا أي كلام (يا جدع) إذ إتضح كما قال (الكمندان) حميدتى أنه قد إتضح لديهم بأن من إقترح (فض الإعتصام) وخطط له وقام بالإشراف على تنفيذه (زول وااااحد) !

(زول واحد) هو من إتخذ القرار (السياسي) بفض الإعتصام وقام بدراسة ردود الفعل الدولية والإقليمية والمحلية وما يترتب عليها فض الإعتصام بالقوة المفرطة.

(زول واحد) هو من قام بوضع الخطة العسكرية التي وضعت للهجوم على مكان الإعتصام من أجل تحقيق النصر على جموع المعتصمين وتقليل الخسائر الي أدنى حد ممكن من خلال استخدام أسلحة متطورة و تحت قيادة قوية.

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(زول واحد) هو من قام بحمع وتوفير أكثر من خمسة ألف فرد للقيام بالمهمة

(زول واحد) من وفر لهؤلاء الافراد ما يربو عن مائتين عربة دفع رباعي

(زول واحد) من وفر لهؤلاء الأسلحة الخفيفة والثقيلة والذخائر والبمبان

(زول واحد) من وفر لهؤلاء الرتب والشارات و(الأزياء الرسمية) التي تشبه أزياء القوات النظامية المختلفة

(زول واحد) من قام بتضليل المجلس العسكري وإستخباراته فلم يكتشفوا الخطة إلا بعد التنفيذ

(زول واحد) إستطاع إخفاء وتحييد (القوات المسلحة) طيلة عملية فض الإعتصام رغم أن مسرح العملية أمام (القيادة)

(زول واحد) أشار إلى ضرورة قتل ألعشرات من المعتصمين ، وإغتصاب أعداد مقدرة من المعتصمات وإلقاء جثث بعض القتلي في النيل وحرق جميع الخيام ومن بداخلها نيام ومطاردة الفارين بالشوارع والهجوم على الجرحى والمصابين داخل المستشفيات .

(زول واحد) قام بتعيين القادة الميدانيين الذين أشرفوا على تنفيذ هذه المجزرة التى لن يحدث مثلها في تاريخ السودان الحديث

(زول واحد) قام بتأمين كل هذه القوة بمعداتها حتى عادت إلى أماكنها التي لا يعلم بها المجلس العسكري حتى اللحظة !

مع أنو قصة (زول واحد) براااهو قام بالتفكير في هذه الجريمة النكراء وقام بالرعاية والتنسيق والتخطيط والتنفيذ لمجزرة بهذا الحجم تبدو (واسعة شوية) وغير واقعية وتجافي المنطق وغير (مبلوعة) إلا أن العبدلله (شخصياً) قد أراحه هذا التصريح تماماً خاصة وأنه جاء مقروناً بتصريح آخر (لحميدتي) يقول فيه ( فض الاعتصام فخ تم نصبه لقوى الدعم السريع ) ، حيث أننا (بعد كلامو ده) موعودون بالإجابه على السؤال التالي (ماهي صلة الزول الواحد ده بالدعم السريع حتى ينصب له فخاً) ؟

عموما نحن جميعاً ننتظر الإنتهاء من التحقيق مع (الزول الواحد) والذي لابد وهو قد قام بهذا الفعل الكبير أنه شخصية عالية المقام نافذة الأوامر معروفة للجميع ، عشان ما نفاجأ بعد التحقيقات تكتمل أنو الزول الواحد ده هو (جمعة المكوجي) !

كسرة :

أهلنا قالوا : الكضب حبلو قصير !!

كسرة ثابتة :

– فليستعد حرامية هيثرو وبقية القتلة واللصوص

– أخبار التحقيق في مقتل الأستاذ أحمد الخير شنوووووو؟