عقب سقوط “النظام”.. عودة بعض قيادات الولاية لأحزابهم القديمة

التاريخ: 23-يونيو-2019 فى : أخبار 36 مشاهدة Advertisements كشفت معلومات حصلت عليها مصادر عن عودة بعض كباتن بولاية النيل الأبيض المنتمين للمؤتمر الوطني لأحضان أحزابهم القديمة خاصة الحزب الكبير، وأكدت مصادر متطابقة أن قيادات، من بينها إدارات أهلية، باشرت إجراء اتصالات مع أحزابها القديمة، فيما أشارت معلومات حسب صحيفة التيار، إلى أن هذه الانسلاخات تشكل البداية لانفضاض القيادات في خذلان واضح للوطني الذي فقد الكثير من قواعده في الولاية خلال السنوات الأخيرة وعقب سقوط النظام. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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