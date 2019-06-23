الشرطة تواصل تحرياتها حول اخراج متهمين من الحراسة وحرق جثتيهما

التاريخ: 23-يونيو-2019
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اهتمت شرطة ولاية الجزيرة على أعلى مستوياتها بوقائع البلاغ الخاص بأقتحام مجموعة كبيرة من المتهمين لقسم شرطة ودراوة واخراج متهمين بالقتل عنوة من داخل الحراسة وقتلهما وحرق جثثيهما بالبنزين في مشهد لا يصدق، وذلك على خلفية حادثة قتل وقعت بالمنطقة تمكنت خلالها الشرطة من توقيف المتهمين للتحري معهم في البلاغ المفتوح ،الا أن ذوي القتيل قاموا بأقتحام القسم وقتل وحرق المتهمين ،وعلى أثره قامت الشرطة بتدوين بلاغ باللأحداث التي شهدتها منطقة ودراوة بولاية الجزيرة وفتح تحقيق متكامل للأحداث التى وقعت ، وأوقفت عدداً من المتهمين في البلاغ المفتوح بمهاجمة القسم وايفاد عدد ذوي الخبرات لأجراء تحريات موسعة حول كل من له ضلع بهذه الحادثة .
وبحسب صحيفة الدار ظلت شرطة ولاية الجزيرة تتابع الأحداث لحظة بلحظة من النيابة لاكمال ملف هذا البلاغ الذي لم تشهد ولاية الجزيرة مثله طيله الحقب الماضية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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