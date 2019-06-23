وقفة احتجاجية أمام مقر الاتحادي الديمقراطي للمطالبة بمحاسبة أحمد بلال

التاريخ: 23-يونيو-2019
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نفذ عشرات الشباب أمس (السبت) وقفة صامتة أمام الأمانة العامة للاتحادي الديمقراطي بالخرطوم للمطالبة بمحاسبة قتلة المتظاهرين وتوقيف وزير الداخلية السابق الأمين العام المكلف أحمد بلال وإخضاعه للمحاسبة في مقتل المتظاهرين.
في سياق آخر قلل المجلس القيادي للحزب الاتحادي الديمقراطي من خطوة أحمد بلال عثمان واجتماعه ببعض مؤيديه وتكوين لجنة تنفيذية للحزب برئاسته، ووفقاُ لبيان المجلس فإن أنصار بلال هم بعض مؤيدي النظام البائد.
وأكد البيان حسب صحيفة التيار، أن بلال انتهى بسقوط نظام البشير الذي كان يواليه بشدة، وأضاف “إن أية خطوة من أذيال النظام البائد لإعادة إنتاج بلال لن تنفع”، وأكد أن جماهير وقيادات الاتحادي ترفض قيادة بلال للحزب وكانت قد أبلغت الأمين العام المنتخب للحزب جلال الدقير بذلك.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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