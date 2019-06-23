نشرة الظهيرة.. نجاح للوسيط الأثيوبي.. وقرار بشأن "البشير"

في الساعات الأولى من صباح اليوم، شهدت السودان عدد من الأحداث الهامة على مستوى الأوضاع السياسية والإجتماعية، نقدمها لكم في السطور الأتية.



الوسيط الإثيوبي يفلح في إنجاح مفاوضات السودان

وافقت قوى الحرية والتغيير التي تقود الحراك الشعبي في السودان، يوم أمس السبت، على كل مسودة الاتفاق المقدمة من الوسيط الإثيوبي.

ويحتوي المقترح الإثيوبي إجمالاً البناء على ما تم الاتفاق عليه في جلسات التفاوض سابقاً.

ومن بين ما تم الاتفاق عليه سابقا، أن يكون ثلثا عدد أعضاء البرلمان الانتقالي من "قوى إعلان الحرية والتغيير".

هيئة الدفاع عن البشير تطلب الاستئناف

قررت هيئة الدفاع عن الرئيس السوداني السابق عمر البشير إيداع طلب استئناف على التهم التي وجهتها له النيابة، والمتعلقة بحيازة نقد أجنبي والثراء غير المشروع.

وأفادت الهيئة اليوم بأن الاستئناف سيقدم لوكيل النيابة الأول وفق قانون الإجراءات الجنائية الذي يمنح أسبوعا واحدا للاستئناف، مؤكدة أن البشير لا يواجه تهما أخرى عدا تلك التي أخطر بها.

وقال مصدر من هيئة الدفاع، إنهم سيودعون مذكرة الاستئناف اليوم باعتبار أن السبت يوم عطلة، وأنهم يرون أن البيانات التي استندت إليها النيابة لا تكفي لتأسيس اتهام، وأن الأخيرة كان لها أن تشطب البلاغ لولا أن القضية اتسمت ببعد سياسي وحظيت باهتمام الرأي العام.

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وأشار إلى أن الأموال محل الاتهام لا تؤخذ كبينة في الثراء غير المشروع باعتبار أن المال أعيد للخزينة العامة، كما أن من حق الرئيس المعزول الاحتفاظ بأموال بعملات مختلفة.

ونفى أن تكون هناك اتهامات أخرى وجهت للبشير في ما يتعلق بتقويض النظام الدستوري أو قتل المتظاهرين أو أي اتهام آخر، مشيرا إلى أن هيئة الدفاع لا تتعامل إلا مع الاتهامات التي توجهها النيابة، كما أن المحكمة الجنائية الدولية لا ينعقد لها أي اختصاص على السودان باعتباره دولة غير موقعة على ميثاقها.

يذكر أن الجيش السوداني أطاح بعمر البشير في 11 أبريل الماضي، ويحتفظ به مع رموز نظامه في سجن كوبر المركزي بالخرطوم.

المجلس العسكري يطرح حل للأزمة السودانية

شدد نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، محمد حمدان دقلو "حميدتي"، أمس السبت، على ضرورة تشكيل حكومة تسيير أعمال "بأسرع وقت ممكن" حتى تسليم السلطة لحكومة منتخبة، مؤكدا أن المجلس لا يسعى إلى السلطة.

وقال حميدتي، السبت، إن المجلس العسكري الانتقالي لا يسعى للسلطة في السودان، مجددا دعوته إلى تشكيل حكومة تسيير أعمال حتى إجراء الانتخابات وتسليم السلطة إلى حكومة منتخبة.

وأضاف أن المجلس العسكري الانتقالي يستمد قوته من التأييد الشعبي، لا فتا إلى أن قوات الدعم السريع هي جزء من القوات المسلحة السودانية.

وقدم حميدتي شكره للسعودية والإمارات ومصر لما قدموه من مساعدات للشعب السوداني قائلا "إن السعودية والإمارات ومصر قدمت مساعدات للسودان دون التدخل في شؤونه".