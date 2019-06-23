الوسيط الإثيوبي يفلح في إنجاح مفاوضات السودان

وافقت قوى الحرية والتغيير التي تقود الحراك الشعبي في السودان، يوم أمس السبت، على كل مسودة الاتفاق المقدمة من الوسيط الإثيوبي.
ويحتوي المقترح الإثيوبي إجمالاً البناء على ما تم الاتفاق عليه في جلسات التفاوض سابقاً.
ومن بين ما تم الاتفاق عليه سابقا، أن يكون ثلثا عدد أعضاء البرلمان الانتقالي من "قوى إعلان الحرية والتغيير".
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