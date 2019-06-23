هل تريد عودة نيمار؟.. نتائج صادمة لاستفتاء جماهير برشلونة

ووجهت الصحيفة الكتالونية سؤالها لجماهير بطل الدوري الإسباني، عما إذا كانت ترغب في عودة نيمار (27 عاما) خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعد موسمين فقط من رحيله عن "كامب نو".
لكن يبدو أن قطاعا كبيرا من الجماهير لم تنس ما فعله نيمار قبل عامين، عندما رحل عن برشلونة في أوج تألقه، مفضلا عرضا ماليا أكبر من باريس سان جرمان الفرنسي.
وجاءت نتيجة الاستفتاء برفض عودة نيمار بنسبة 71.2 بالمئة، حسب "إلموندو ديبورتيفو".
وبعد أن قضى 4 مواسم ناجحة في برشلونة كان فيها أحد أضلاع "مثلث الرعب" إلى جانب ليونيل ميسي ولويس سواريز، انتقل نيمار إلى باريس سان جرمان في صيف عام 2017 مقابل 222 مليون يورو، في أكبر صفقة عرفتها كرة القدم على مدار تاريخها.
إلا أن النجم المثير للجدل لا يبدو سعيدا في العاصمة الفرنسية، بعد سلسلة من الخلافات مع الجهاز الفني والزملاء، وصولا إلى رئيس النادي القطري ناصر الخليفي.
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