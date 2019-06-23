وجاءت تصريحات جريس قبيل ساعات من انطلاق أولى مباريات فريقه أمام منتخب أنجولا، في نهائيات كأس الأمم الأفريقية، غدا، الاثنين، باستاد السويس.
وعن درجات الحرارة أثناء مباريات "كان 2019"، أشار جريس إلى أن الأجواء في أفريقيا حتى، في شهر يناير/كانون الثاني، ترتفع فيها درجة الحرارة، ولكن إقامة المباريات في السابعة مساء أمر جيد، ويكون الجو مناسب، إلا أنه من غير المقبول إقامة المباريات في الرابعة عصرا.
وقال المدير الفني للمنتخب التونسي:
إن التغييرات في تشكيل فريقي أمر طبيعي، وعلى المدرب الناجح التأقلم مع الظروف المتغيرة واختيار الأفضل دائما، وأن تشكيل مباراة الغد لن يكون نهائيا حتى نهاية البطولة.
وتابع آلان جريس أن تونس "نسور قرطاج" ستواجه فريق قوي ومنظم، وهو منتخب أنجولا.
وتستضيف محافظة السويس المصرية المجموعة الخامسة التي تضم منتخبات تونس ومالي وموريتانيا وأنجولا، على ملعب استاد السويس الرياضى.
كانت هذه تفاصيل خبر المدير الفني للمنتخب التونسي: سنسعى لتحقيق أفضل ما يكون في البطولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.