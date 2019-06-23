مصر والعراق يبحثان مساعي عقد اللجنة المشتركة قريبا

بحث سفير العراق في القاهرة، أحمد نايف الدليمي، ورئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي مساعي عقد اللجنة العراقية المصرية المشتركة قريبا.

وقالت الخارجية العراقية في بيان، اليوم الأحد، "التقى سفير جمهورية العراق في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية الدكتور أحمد نايف الدليمي رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، بحضور عدد من وزراء الحكومة المصرية".

وأضافت الخارجية "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات ما بين البلدين الشقيقين، وسبل الاستفادة من التجربة المصرية في الإعمار وإعادة البناء، ومساعي عقد اللجنة العليا العراقية —المصرية المشتركة في القريب العاجل".

ونقل السفير العراقي تحية رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، ووزير الخارجية، محمد علي الحكيم، لرئيس الوزراء المصري، معربا عن "تمنياتهما للشعب المصري بالمزيد من التقدم والازدهار، ورغبة العراق في تطوير العلاقات الثنائية بشكل اكبر ما بين البلدين".

وكان عبد المهدي بحث في اتصال هاتفي بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أبريل/ نيسان الماضي سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في ضوء ما أسفرت عنه القمة الثلاثية المصرية العراقية الأردنية، التي عقدت بالقاهرة في مارس/ آذار الماضي.

وكان السيسي وعبد المهدي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بحثوا في قمتهم الثلاثية في مارس الماضي تعزيز التكامل والتعاون الاقتصادي، وتطوير المناطق الصناعية المشتركة، والتعاون في قطاعات الطاقة، والبنية التحتية، وإعادة الإعمار، بالإضافة لزيادة التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات المشتركة.