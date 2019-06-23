وذكر موقع "كوميسميا" إلى أنه قد تم تقييد الوصول إلى منصات وسائل التواصل الاجتماعي مثل Whatsapp وTelegram منذ 11 يونيو، وكان الإثيوبيون يتجولون في الكتل باستخدام تطبيقات VPN، وهى خدمة تخطى الحجب.
ولم يتم تقديم تفسير رسمي، من قبل الحكومة الاثيوبية، ولكن أشار البعض إلى أن الحجب كان للحد من قبل طلاب المرحلة الثانوية.
كانت هذه تفاصيل خبر إثيوبيا تعيد الإنترنت بعد قطعه لمنع طلاب الثانوية من الغش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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