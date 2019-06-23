إثيوبيا تعيد الإنترنت بعد قطعه لمنع طلاب الثانوية من الغش

أعادت اثيوبيا خدمات الإنترنت، والتى كانت مقطوعة خلال الفترة الماضية، بسبب طلاب الثانوية الذين يؤدون الامتحانات الوطنية.

وذكر موقع "كوميسميا" إلى أنه قد تم تقييد الوصول إلى منصات وسائل التواصل الاجتماعي مثل Whatsapp وTelegram منذ 11 يونيو، وكان الإثيوبيون يتجولون في الكتل باستخدام تطبيقات VPN، وهى خدمة تخطى الحجب.

ولم يتم تقديم تفسير رسمي، من قبل الحكومة الاثيوبية، ولكن أشار البعض إلى أن الحجب كان للحد من قبل طلاب المرحلة الثانوية.

