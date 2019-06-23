نتائج مبكرة تشير إلى تقدم مرشح الحزب الحاكم فى موريتانيا

أظهرت بيانات من لجنة الانتخابات فى موريتانيا، اليوم الأحد، أن نتائج مبكرة تشير إلى حصول مرشح الحزب الحاكم فى موريتانيا محمد ولد الغزوانى على نسبة 50.72 % مع إحصاء أكثر من نصف الأصوات وهو ما يشكل فارقا كبيرا عن أقرب منافسيه.

ووفقا لتلك البيانات حصل أقرب منافس وهو سيدى محمد ولد ببكر المدعوم من أكبر حزب إسلامى فى البلاد على 18.47 % من الأصوات حتى الآن، وتلك الانتخابات هى الأولى فى تاريخ البلاد منذ استقلالها عن فرنسا عام 1960 لاختيار من يخلف رئيس منتخب ديمقراطيا.