نتائج مبكرة تشير إلى تقدم مرشح الحزب الحاكم فى موريتانيا

ووفقا لتلك البيانات حصل أقرب منافس وهو سيدى محمد ولد ببكر المدعوم من أكبر حزب إسلامى فى البلاد على 18.47 % من الأصوات حتى الآن، وتلك الانتخابات هى الأولى فى تاريخ البلاد منذ استقلالها عن فرنسا عام 1960 لاختيار من يخلف رئيس منتخب ديمقراطيا.
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