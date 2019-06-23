أنور قرقاش: أزمة الخليج تتطلب عملا مشتركا للتهدئة ولإيجاد حل سياسى

قال وزير الدولة الإماراتى للشؤون الخارجية أنور قرقاش، فى تغريدة على "تويتر"، اليوم الأحد، إن أزمة الخليج تتطلب عملا مشتركا للتهدئة ولإيجاد حل سياسى عبر الحوار والمفاوضات.

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