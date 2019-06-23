سلم تسلم وترتاح وتنوم!!.. بقلم طه مدثر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

(1)

الوطنية مثل الايمان تزيد وتنقص.فعليك أن تكون من الذين تزيد وطنيتهم ولا تنقص.

(2)

لدينا هنا أشياء تكرهها بمجرد رؤيتها.منها الشخص الببغاء الذى يردد كل مايُقال له. وكل مايسمعه.والمسؤول(صغيرا او كبيرا.غفيرا او مديرا)والذى يقابلك باسنان بارزة وعاض على نواجذه.وكثير من المحلليين السياسين والخبراء الاستراتجيين والامنيين والذى ظهروا بعد ثورة الشعب السودانى.امثال المدعو الخبير الامنى عبدالهادى عبدالباسط. والذى هو من المحللين اللزجيين(ياخى دا لزج زى الويكة البايته)وامثال هولاء المحلليين الجهل قائدهم.والحمورية(من الحمار)معدنهم.ولى عنق الحقيقة هدفهم.والضلالة هدايتهم. وهم يرون بنصف عين ويسمعون بنصف أذن.قاتلهم الله إنى يؤفكون.فاحذورا هذه الكائنات الغير عاقلة.

(3)

الهجوم خير وسيلة لاحراز الاهداف.لذلك نرى فريق المجلس العسكرى الانتقالى.وكلما وجد المساحة والزمن.او إصطنع لنفسه بعض الحشود والمسيرات.متمنيا إحراز بعض الاهداف فى شباك قوى الحرية والتغير.ولكن يبدو ان دفاع قوى الحرية والتغير.تحرمه من ذلك.او ان مهاجمى المجلس العسكرى الانتقالى.مهاجين منظراتية ساكت.بل هم مثل بعض المحترفين بالدورى السودانى.وبالله محترف جابوه بالشئ الفلانى.وتجده جالسا فى دكة البدلاء.واضعا رجل فوق رجل.دون ان يصاب بجلطة او ريح احمر..

(4)

حزب المؤتمر الوطنى البائد(بيودة كبرى)وعلى لسان قائده التاريخى.دكتور نافع على نافع صاحب العبارة الخالدة(لحس الكوع)قال ذات مرة.وبعد ان أخذته العزة بالاثم.لن نسلم الحكم إلا الى أبن مريم.عيسى عليه السلام.ولكن مشئية الله ثم الشعب كانت غالبة..فاستلم الحكم منه أبن عوف.الذى لم يرضا عنه الشعب.فاستلم الحكم منه البرهان.والحمدلله البرهان حتى اللحظة لم يقل انهم سيسلمون الحكم الى عيسى بن مريم.ولكنه ومجلسه يصرون على عدم تسليم الحكم

الى اهله.الذين قاموا بالثورة.ويُحمد لنافع انه كان واضحا فى تصريحاته.ولكن(كعب اللولوة والجرجرة) وإذا اراد المجلس العسكرى الانتقالى.زيرو تظاهرات.زيرو إحتجاجات.فعليه الاستجابات السريعة

لمطالب الشعب.وإلا مع مطالب الشعب السودانى(مش ح تقدر تغمض عينيك)وأسأل الفريق حميدتى الذى جافه النوم.

(5)

يبدو لى ان التاريخ يريد ان يعيد نقسه.لحاجة فى نفسه!!او لان النسبة التى حققها هذه السنة لا تؤهله للدخول للجامعة.ففى هذه الايام من يرد زيادة دخله اليومي او الاسبوعى.وتنميه ثروته.فعليه ان يحضر (عدة الشغل)والتى كانت فى عهد المخلوع البشير.تتكون من (جلابية فضفاضة وعمة كاربة وشال مرسوم عليه شجرة المؤتمر الوطنى المسوسة)بالاضافة الى حنجرة (اربعة فى اربعة)ثم يردد (الطقم المحفوظ)هى لله هى لله.لا لدنيا قد عملنا!!واليوم.يتكرر ذات الامر.ولكن تم إستبدال المشير البشير بالفريق أول محمد جمدان دلقو.والغاء هى لله ولا لدنيا قد عملنا.وإستبداله بالتفويض وأبشر وابشرن.والزغاريد.وخير فعل الفريق

حميدتى.عندما لم يقترب من الرقيص.لا لانه إشتر!!ولكن لانه لم(يسلك بعد)والله اعلم.