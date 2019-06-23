السياسة هي.. بقلم بابكر سلك

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
بسم الله الرحمن الرحيم
*من نعم الله علي انني لا افقه في السياسة ولم امارسها طيلة حياتي
*ولعلني اكون فخورا يوم الحشر عندما(اتجدع)وسط الزملاء عند الحساب واقول
*طول عمري لا رفعت كاس ولا شلت نفس خضراء ولا اختلست مال دولة ولا خرشت ولا مارست سياسة
*ومع احترامي للسياسيين
*فأنا اري ان السياسة هي ان تكذب مرة
*لتظل طول عمرك تكذب تبريرا للكذبة الاولي
*ولعل اشهر كذبات المخلوع كانت حينما تجرأ وسأل الحشد المأجور الذي امامه
*انا حصل كضبت عليكم؟
*والكذبة الاكبر من كدة كانت رد المأجورين عليه حينما قالوا
*لأ
* والغريبة عمر كان عارف انهم كضابين
*وهم عارفين عمر كضاب
*ولكنهم جميعا كانوا يكذبون علي الشعب
*تبريرا للكذبة الاولي
*رفع المعاناة عن كاهل الجماهير
*ومع احترامي للسياسيين
*الا اني اري ان كذبة السياسي الاولي تضم كذلك مواقفه المتغيره
*مثلا يصدر عن السياسي عن غيره مايمسح بذلك الغير الارض
*وبعد حين يصدر من نفس السياسي عن نفس من مسح به الارض مدح لاحدود له
*فهل يطلب منا السياسي الذي مسح الارض بالسياسي الآخر واقنعنا وقتها بالدليل
*هل يطلب منا تغيير مفاهيمنا مع مواقفه المتغيرة طوالي؟
*المهم
*وصلت لارض الوطن تراجي مصطفي
*وهي التي حدثتنا عن قائد الدعم السريع وعن بطولات احمد هرون(المخلوع)
*وعن الفقرا البروبوا الموية
*وعن رتينزات العمل السياسي
*فهل تطلب منا تراجي تناسي كلامها عن حميدتي؟؟؟
*دي سياسة شنو دي؟
*وبمفهوم تحالفات اليوم قد يضم الحلف حزب الامة
*فهل ننسي ياتراجي حديثك عن النسب ذلك؟؟؟
*وهل يعود النسب لاهل الحسب حال دخولكم في تحالف معه؟؟
*اهو الكذب ام ضرورات السياسة؟؟؟
*فعلا النت مهدد امني ياكباشي
*هكذا تقول السياسة الكاذبة
*وشباب اليوم كلما رأي السياسة تقدل في الشارع يردد
*كضاااااااابة
*موش كده يا سياسة
*كضااااابه
*ولكن يظل السؤال
*ايكذب المؤمن يارسول الله؟؟؟؟
*المهم
*شداد
*اقصد المجلس العسكري قرر شنو في شأن الدوري؟؟؟
*اذا اتلعب معناها مافي دواعي امنية للتجميد
*واذا مافي دواعي امنية للتجميد تبقي مافي مهددات امنية تقطع النت
*دايرين كورة فكوا النت
*ايها الناس
*ان تنصروا الله ينصركم
*اها
*نجي لي شمارات والي الخرتوم
*والينا
*لم الناس البتكضب فينا ولينا وعلينا
*ولا بتلقي الناس بعد قفلت تلفزيون السودان حاتقفل اضنينها
سلك كهربا
ننساك كيف والكلب قال كان اسمها امدرمان لما كان اسمه تلفزيون السودان قبل يبقي تلفزيون الاخوان
والي لقاء
سلك
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