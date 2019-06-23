السياسة هي.. بقلم بابكر سلك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

بسم الله الرحمن الرحيم

*من نعم الله علي انني لا افقه في السياسة ولم امارسها طيلة حياتي

*ولعلني اكون فخورا يوم الحشر عندما(اتجدع)وسط الزملاء عند الحساب واقول

*طول عمري لا رفعت كاس ولا شلت نفس خضراء ولا اختلست مال دولة ولا خرشت ولا مارست سياسة

*ومع احترامي للسياسيين

*فأنا اري ان السياسة هي ان تكذب مرة

*لتظل طول عمرك تكذب تبريرا للكذبة الاولي

*ولعل اشهر كذبات المخلوع كانت حينما تجرأ وسأل الحشد المأجور الذي امامه

*انا حصل كضبت عليكم؟

*والكذبة الاكبر من كدة كانت رد المأجورين عليه حينما قالوا

*لأ

* والغريبة عمر كان عارف انهم كضابين

*وهم عارفين عمر كضاب

*ولكنهم جميعا كانوا يكذبون علي الشعب

*تبريرا للكذبة الاولي

*رفع المعاناة عن كاهل الجماهير

*ومع احترامي للسياسيين

*الا اني اري ان كذبة السياسي الاولي تضم كذلك مواقفه المتغيره

*مثلا يصدر عن السياسي عن غيره مايمسح بذلك الغير الارض

*وبعد حين يصدر من نفس السياسي عن نفس من مسح به الارض مدح لاحدود له

*فهل يطلب منا السياسي الذي مسح الارض بالسياسي الآخر واقنعنا وقتها بالدليل

*هل يطلب منا تغيير مفاهيمنا مع مواقفه المتغيرة طوالي؟

*المهم

*وصلت لارض الوطن تراجي مصطفي

*وهي التي حدثتنا عن قائد الدعم السريع وعن بطولات احمد هرون(المخلوع)

*وعن الفقرا البروبوا الموية

*وعن رتينزات العمل السياسي

*فهل تطلب منا تراجي تناسي كلامها عن حميدتي؟؟؟

*دي سياسة شنو دي؟

*وبمفهوم تحالفات اليوم قد يضم الحلف حزب الامة

*فهل ننسي ياتراجي حديثك عن النسب ذلك؟؟؟

*وهل يعود النسب لاهل الحسب حال دخولكم في تحالف معه؟؟

*اهو الكذب ام ضرورات السياسة؟؟؟

*فعلا النت مهدد امني ياكباشي

*هكذا تقول السياسة الكاذبة

*وشباب اليوم كلما رأي السياسة تقدل في الشارع يردد

*كضاااااااابة

*موش كده يا سياسة

*كضااااابه

*ولكن يظل السؤال

*ايكذب المؤمن يارسول الله؟؟؟؟

*المهم

*شداد

*اقصد المجلس العسكري قرر شنو في شأن الدوري؟؟؟

*اذا اتلعب معناها مافي دواعي امنية للتجميد

*واذا مافي دواعي امنية للتجميد تبقي مافي مهددات امنية تقطع النت

*دايرين كورة فكوا النت

*ايها الناس

*ان تنصروا الله ينصركم

*اها

*نجي لي شمارات والي الخرتوم

*والينا

*لم الناس البتكضب فينا ولينا وعلينا

*ولا بتلقي الناس بعد قفلت تلفزيون السودان حاتقفل اضنينها

سلك كهربا

ننساك كيف والكلب قال كان اسمها امدرمان لما كان اسمه تلفزيون السودان قبل يبقي تلفزيون الاخوان

والي لقاء

سلك