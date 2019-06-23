هدية غير متوقعة..من أمير قطر إلى رئيس وزراء باكستان

شهاب محمد - الخرطوم - أهدى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، رئيس وزراء باكستان عمران خان، قميص “العنابي” للكريكيت، على هامش زيارة الأمير للعاصمة إسلام آباد.

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر خلاله أمير قطر الذي يزور باكستان في زيارة دولة تستغرق يومين، وهو يهدي رئيس الحكومة الباكستانية قميص “العنابي” للكريكيت وعليه اسم “عمران خان”، وسط تصفيق حار من الحاضرين.

ووقع رئيس الوزراء الباكستاني، على مضرب لعبة الكريكيت الخاص بالاتحاد القطري للرغبي والهوكي والكريكيت كتذكار، في خطوة لاقت ترحيباً واسعاً.

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سمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أهدى دولة السيد عمران خان رئيس وزراء باكستان قميص منتخب قطر للكركيت ومضرب موقع من عمران لسمو الأمير (الجدير بالذكر أن رئيس وزراء باكستان أشتهر كلاعب كركيت سابقاً).

​ويعتبر عمران أحد أفضل لاعبي الكريكيت في تاريخ اللعبة، وقاد باكستان للفوز بكأس العالم للكريكيت عام 1992.

ووقع الحانبان القطري والباكستاني في مقر رئاسة الوزراء بالعاصمة إسلام آباد، مساء أمس السبت، سلسلة من الاتفاقيات، تهدف إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في مختلف المجالات.