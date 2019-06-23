رئيس "الفيفا" يوجه رسالة للسيسي

شكر السويسرى جيانى إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى على كرم الضيافة والترحاب. وقال إنفانتينو: "أود أن أشكر الرئيس على كرم الضيافة والشعور بالترحاب الشديد في هذا البلد صاحب التاريخ الكبير". وأضاف: "حضارة مصر ملهمة للبشرية، لقد سعدت بالتواجد في القاهرة على هامش حضور حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية". وتابع: "ملعب القاهرة يمتلك سحرا خاصا، وبعد ما شاهدته أثق في قدرة اللجنة المنظمة على تقديم بطولة استثنائية". وحضر إنفانتينو المباراة الافتتاحية لبطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر بين 21 يونيو الجاري و19 يوليو المقبل، وانتهت المباراة بفوز منتخب الفراعنة على زمبابوي بهدف دون رد.

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