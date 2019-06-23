مواطنو اسطنبول ينتخبون رئيسا لبلديتها والنتائج ستكون اختبارا مصيريا لأردوغان

توجه ناخبو مدينة اسطنبول اليوم لانتخاب رئيس لبلديتهم بعد إلغاء فوز مرشح المعارضة في اقتراع 31 مارس، الأمر الذي يضع الرئيس رجب طيب أردوغان أمام امتحان ثقة قاس وخيارات أحلاها مر.

ويتنافس على المنصب مرشح حالف الشعب بن علي يلدريم (حزب العدالة والتنمية)، ومرشح تحالف الأمة أكرم إمام أوغلو (حزب الشعب الجمهوري)، ومرشح حزب السعادة نجدت كوكجنار، ومرشح حزب الوطن مصطفى إيلكر.

لكن التنافس ينحصر بين مرشح حزب الشعب الجمهوري أكرم إمام أوغلو، الذي فاز بفارق بسيط في الاقتراع السابق، وبن علي يلديريم السياسي المقرب من أردوغان والذي فقد منصبه في رئاسة الحكومة بعد تحويل النظام السياسي في البلاد لنظام رئاسي، فيما يرى كثير من المراقبين أن أردوغان سيخرج أضعف من هذا الاقتراع أيا تكن نتائجه.

وبعد كم كبير من الطعون التي قدمها حزب العدالة والتنمية الحاكم، ألغت اللجنة الانتخابية العليا نتائج الاقتراع ودعت لانتخابات جديدة في 23 يونيو.

ومع أن اللجنة عللت قرارها بسلسلة من التجاوزات بينها اختيار مسؤولي مكاتب الاقتراع وقدرت عدد "بطاقات الاقتراع المشبوهة" بأكثر من 300 ألف، إلا أن أسئلة تبقى مطروحة خصوصا عن سبب إلغاء انتخاب رئيس البلدية وحده، دون المستشارين البلديين الذين ينتمي معظمهم لحزب أردوغان.