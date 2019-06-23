"صياد الليل" تختبر بنجاح صواريخ "جو-سطح-عمق"

مروحية "مي-28" الروسية الملقبة بـ"صياد الليل"، أقحمت في معارك تحرير الموصل وملاحقة فلول الزمر الإرهابية في سوريا والعراق، حيث أثبتت جدارتها في تتبع المسلحين وتدمير مواقعهم وعرباتهم باستخدام مدفعها الرشاش من عيار 30 مم، وصواريخ "شتورم" و"أتاكا" المضادة للدبابات والعربات المدرعة.
وبصواريخها الجديدة التي لم ترشح أي معلومات عنها حتى الآن، صارت قادرة على تدمير الدبابات والمدرعات والأهداف البحرية الطافية والعائمة مهما كانت سماكة دروعها، ومن مسافات كبيرة وارتفاعات مختلفة بعيدا عن رادار ومقاتلات العدو المفترض.
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