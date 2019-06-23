ولد الغزواني يتقدم بفارق كبير على منافسيه في انتخابات موريتانيا الرئاسية

وأكد ولد الغزواني أن فوزه محسوم دون الحاجة إلى انتظار جولة ثانية من الانتخابات، حيث تظهر النتائج أن أقرب المرشحين إليه محمد ولد بوبكر، جمع 18.47 بالمئة من الأصوات، ثم المرشح بيرام الداه اعبيد، الذي فاز بـ18.24 بالمئة من الأصوات.
بينما رفضت المعارضة النتائج الأولية للانتخابات، وقال المرشح بيرام ولد اعبيدي في تصريح من أمام اللجنة المستقلة للانتخابات إنه تأكد من أن النتائج لم تكتمل، مضيفا: "إعلان غزواني أنه فاز في هذه الانتخابات زور وبهتان".
ودعت اللجنة الموريتانية المستقلة للانتخابات المرشحين إلى الهدوء وضبط النفس وانتظار النتائج الرسمية التي ستعلنها، مؤكدة أنها "لا تزال تواصل فرز النتائج التي تردها تباعا من ممثليها، وتسهر الفرق على جمعها لتقديم نتائج مؤقتة في الآجال القانونية وإحالتها إلى المجلس الدستوري".
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