سيناتور أمريكي بارز: ترامب أشعل الأزمة مع إيران ثم يحاول إطفاءها

وفي حديث لقناة "سي بي إس" الأمريكية أمس السبت قال سانديرز: "كأن شخصا أضرم النار بسلة مملوئة بالورق، ثم يحاول إطفاءها. هو (ترامب) ساعد في إشعال الأزمة، وبعدها أوقف الهجمات"، مضيفا أن ترامب يعتبر الحرب مع إيران "أمرا جيدا" للولايات المتحدة.
وردا على ملاحظة صحفي القناة حول أن الضربة المخطط لها كان يفترض أن تكون محدودة، قال السيناتور: "مجرد ضربة محدودة؟ أنا آسف، لم أكن أدري أن مهاجمة بلد آخر بقنابل يعتبر أمرا طبيعيا. هل هي مجرد ضربة محدودة؟ كلا، هذه حرب".
وكان ترامب قد أعلن في وقت سابق أن الجيش الأمريكي على وشك توجيه ضربة لإيران ردا على إسقاطها طائرة مسيرة أمريكية، لكنه أوقف تنفيذ الهجوم في آخر لحظة منعا لسقوط ضحايا.
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