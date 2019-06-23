"العسكري على حق".. أدلة عدم تدخل العرب بشؤون السودان

في الساعات الماضية، قال الفريق أول أحمد حمدان دقلو الشهير بـ" حميدتي"، نائب رئيس المجلس العسكري الحاكم في السودان ، إن السعودية والإمارات ومصر قدمت مساعدات للسودان دون التدخل في شؤونه.

وأضاف نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي خلال إلقاء كلمته في مؤتمر شعبي، إن قوات الدعم السريع السودانية تحارب الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

وبالفعل لم تتدخل أي من الدول الثلاث في شئون البلاد، قال أحمد قطان، وزير الدولة السعودي للشؤون الأفريقية، إن استقرار السودان وأمنه هو الغاية لبلاده، مؤكدا على أن المملكة وشعبها "وقفوا وسيقفون مع السودان".

جاء ذلك في سلسلة تغريدات لقطان على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "ان قيادة المملكة وشعبها وقفوا وسيقفون مع السودان، حتى يستعيد أمنه واستقراره، وندعو الأشقاء في السودان، بمختلف مكوناتهم الى تغليب منطق الحكمة والحوار، وتقديم مصلحة السودان على كل اعتبار".

وتابع قائلا: "نؤكد على اهمية استئناف الحوار بين مختلف القوى السودانية ونأمل ان يصل السودانيون عبر الحوار الى ما يجمع كلمتهم، ويلم شملهم ليقفوا صفاً واحداً في وجه كل من لا يريد خيراً بالسودان.. ان استقرار السودان وأمنه هو غايتنا، و لن يسمح الشعب السوداني، ونحن معه بإذن الله، بدخول السودان الى أتون الفوضى والاضطراب والحرب الأهلية ، التي لا ينتفع منها سوى قوى الإرهاب والتطرف والدمار".

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و قالت وزارة الخارجية الإماراتية إن الإمارات تتابع بقلق واهتمام بالغين تطورات الأحداث في السودان.

وأكدت الخارجية الإماراتية في بيان لها على ضرورة "تغليب منطق الحكمة وصوت العقل والحوار البناء لدى الأطراف السودانية كافة بما يحفظ أمن السودان واستقراره ويجنب شعبه العزيز كل مكروه ويصون مكتسباته ومقدراته ويضمن وحدته".

كما أكدت على أهمية استئناف الحوار بين القوى السودانية المختلفة لتحقيق آمال وتطلعات شعب السودان الشقيق .. وشددت على موقفها الثابت الداعم للسودان وشعبه وكل ما يحقق أمنه واستقراره وازدهاره ويعود عليه بالخير متمنية أن يتجاوز السودان سريعا الظروف التي يمر بها."

وكذلك مصر لم تتدخل في شئون السودان، بل عملت على الوقوف بجوارها سياسيًا وكذلك على المستوى الإنساني، ف ذكرت وزارة الخارجية المصرية على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، أن "أولى الشحنات الموجهة للسودان مكونة من 25 طنا من الأدوية".

وأضافت الوزارة أن الدعم يأتي "في إطار العلاقات الأزلية والأخوية بين مصر والسودان والروابط الراسخة بين شعبيّ وادي النيل والتكامل بينهما، وانطلاقا من حرص مصر على مساندة الأشقاء في السودان".