حكومة تسيير الأعمال.. كيف يراها المجلس العسكري؟

في الفترة الأخيرة، إشتد الحديث عن فكرة تكوين حكومة تسيير أعمال في السودان خلال الفترة المقبلة، من أجل عادة ترتيب الأوراق بالبلاد.

الساعات الأخيرة، أكد نائب رئيس المجلس العسكري السوداني محمد حمدان دقلو المعروف بلقب "حميدتي"، على حاجة البلاد لحكومة تسيير أعمال لحين تسليم السلطة إلى حكومة منتخبة.

وقال حميدتي مخاطبا الجماهير، إن "المجلس لم يقل إنه لن يتفاوض، ولكن لا يمكن أن يأخذوا 67 بالمئة من عدد مقاعد المجلس التشريعي".

وأضاف قائد قوات الدعم السريع: "قوات الدعم السريع جزء من القوات المسلحة ومهما حاولوا الإيقاع بيننا وبين الجيش لن يزيدونا إلا تماسكا".

وشدد المسؤول السوداني على أن السعودية والإمارات ومصر تساعد السودان في تجاوز أزمته، و"لا تتدخل" في الشؤون الداخلية للبلد.

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ومنذ أسبوع، نقلت وسائل إعلام سودانية، عن المجلس العسكري الانتقالي في السوان، قوله إن الأخير سيعلن تشكيل حكومة تصريف أعمال في البلاد خلال أسبوعين.

وقالت مصادر محلية إن المجلس العسكري الانتقالي في السودان سيعلن عن حكومة تصريف الأعمال "سواء تم الاتفاق مع قوى إعلان الحرية والتغيير أو لا"، بشأن إدارة المرحلة الانتقالية في البلاد.

وأكد المتحدث باسم المجلس أن أعضاءه لديهم خيار الدعوة إلى انتخابات مبكرة، مضيفا أنه تم إرجاء الدعوة للانتخابات من أجل إتاحة الفرصة لجهود الوساطة.

وفي هذا الصدد، قال نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، محمد حمدان دقلو الشهير بـ "حميدتي"، وقتها، أنه لا بد من تشكيل حكومة تقوم بتسيير الأمور التنفيذية، تكون مكونة من جميع أطياف الشعب السوداني.

