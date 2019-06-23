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المجلس العسكري يطرح حل للأزمة السودانية

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شدد نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، محمد حمدان دقلو "حميدتي"، أمس السبت، على ضرورة تشكيل حكومة تسيير أعمال "بأسرع وقت ممكن" حتى تسليم السلطة لحكومة منتخبة، مؤكدا أن المجلس لا يسعى إلى السلطة.

وقال حميدتي، السبت، إن المجلس العسكري الانتقالي لا يسعى للسلطة في السودان، مجددا دعوته إلى تشكيل حكومة تسيير أعمال حتى إجراء الانتخابات وتسليم السلطة إلى حكومة منتخبة.

وأضاف أن المجلس العسكري الانتقالي يستمد قوته من التأييد الشعبي، لا فتا إلى أن قوات الدعم السريع هي جزء من القوات المسلحة السودانية.

وقدم حميدتي شكره للسعودية والإمارات ومصر لما قدموه من مساعدات للشعب السوداني قائلا "إن والإمارات ومصر قدمت مساعدات للسودان دون التدخل في شؤونه".

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