المجلس العسكري يطرح حل للأزمة السودانية

وقال حميدتي، السبت، إن المجلس العسكري الانتقالي لا يسعى للسلطة في السودان، مجددا دعوته إلى تشكيل حكومة تسيير أعمال حتى إجراء الانتخابات وتسليم السلطة إلى حكومة منتخبة.
وأضاف أن المجلس العسكري الانتقالي يستمد قوته من التأييد الشعبي، لا فتا إلى أن قوات الدعم السريع هي جزء من القوات المسلحة السودانية.
وقدم حميدتي شكره للسعودية والإمارات ومصر لما قدموه من مساعدات للشعب السوداني قائلا "إن السعودية والإمارات ومصر قدمت مساعدات للسودان دون التدخل في شؤونه".
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