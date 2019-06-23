التاريخ: 23-يونيو-2019
0 مشاهدة
بعد اكتمال أوراق التحريات في قضية مقتل الخريج الجامعي مرتضى حسن من قبل أبناء عمه بمنطقة مدني بأم بدة طعناً بالسكين وقد حققت شعبة مباحث أم بدة وسط انجازاتها المتواصلة في القبض على المتهمين الثلاثة العم وابناءه الأثنين ، الذين شاركوا في الجريمة في النيل من ابن عمه ضاربين بعلاقة الرحم التي تربطهم عرض الحائط ، الا أن شعبة مباحث أم بدة وسط قامت بفك طلاسم البلاغ في لحظات بالقاء القبض على المتهمين وايداعهم بالحراسة وتدوين بلاغ في مواجهتهم تحت المادة (130) القتل العمد.
وبحسب صحيفة الدار وقد اكتملت أوراق التحريات وتم تحويل البلاغ للمحكمة حتى يقول القضاء كلمته.
الخرطوم (أخبار الخليج 365 )
كانت هذه تفاصيل خبر اكتمال أوراق قضية قاتل ابن عمه طعناً بالسكين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.