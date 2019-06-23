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اكتمال أوراق قضية قاتل ابن عمه طعناً بالسكين

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manal 0 تبليغ

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التاريخ: 23-يونيو-2019

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اكتمال أوراق قضية قاتل ابن عمه طعناً بالسكين

بعد اكتمال أوراق التحريات في قضية مقتل الخريج الجامعي مرتضى حسن من قبل أبناء عمه بمنطقة مدني بأم بدة طعناً بالسكين وقد حققت شعبة مباحث أم بدة وسط انجازاتها المتواصلة في القبض على المتهمين الثلاثة العم وابناءه الأثنين ، الذين شاركوا في الجريمة في النيل من ابن عمه ضاربين بعلاقة الرحم التي تربطهم عرض الحائط ، الا أن شعبة مباحث أم بدة وسط قامت بفك طلاسم البلاغ في لحظات بالقاء القبض على المتهمين وايداعهم بالحراسة وتدوين بلاغ في مواجهتهم تحت المادة (130) القتل العمد.

وبحسب صحيفة الدار وقد اكتملت أوراق التحريات وتم تحويل البلاغ للمحكمة حتى يقول القضاء كلمته.

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الخرطوم (أخبار الخليج 365 )

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