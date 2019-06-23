محاكمة ابن فنانة شهيرة في حادث والقاء جثة المتوفي

تعقد محكمة أم درمان جلسة لمحاكمة ابن فنانة شهيرة وذلك على أثر دهسة لأحد المواطنين بأم درمان، وحمل الجثمان والقائه في احدى الأمكنة، وبعد وصول البلاغ للشرطة قام أفراد المباحث بقراءة سليمة للأحداث تمكنوا خلالها من القاء القبض على ابن الفنانة ، وتحويل البلاغ للمحكمة للفصل فيه .

وبحسب صحيفة الدار كانت الفنانة الشهيرة قد قامت بزيارة أسرة المرحوم وأداء واجب العزاء لأفراد الأسرة ويواصل الخيرين في تقريب المسافة بين الأسرتين ابتغاء الأجر من عند المولى عز وجل .

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الخرطوم (أخبار الخليج 365 )