قتل مواطن وهو يصلي صلاة المغرب

دونت شرطة شرق النيل بلاغاً بمقتل أحد المواطنين بمنطقة شرق النيل وذلك على أثر خلاف عادي بين ابن القتيل وبعض الأشخاص كان من الممكن أن ينتهي بسلام لولا أن شيطان الغضب كان حاضراً للوقائع ، ليقوم بدفع المتهمين بعد افطار رمضان الى مكان مصلى أهل الحي حيث كان القتيل يؤدي صلاة المغرب ليتمكنوا من طعنه واصابة ابنه مما أدى الى اصابة الحضور بالهلع ليقوموا بمحاولة اسعاف المجني علية الا أنه توفى الى رحمة مولاه .

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قامت على اثرها الشرطة بزيارة مكان الحادث وتحويل الجثمان للمشرحة حيث قام الطبيب الشرعي بتدوين اسباب الوفاة بالنزيف الحاد نتيجة الطعن بنصل حاد يشبه السكين وتسليم الجثمان لذويه بعد اكتمال الاجراءات القانونية .

وبحسب صحيفة الدار تولى تمثيل الاتهام الأستاذ صديق كدودة وربيع سيد أحمد ،وسوف ترصد اجراءات المحاكمة باذن الله .

الخرطوم (أخبار الخليج 365 )