تطورات مثيرة في قضية مدبري انقلاب 30 يونيو 1989

فرغت النيابة في قضية مدبري انقلاب 30 يونيو 1989، من استجواب الصادق المهدي والفريق معاش مهدي بابو نمر بمباني النيابة بالخرطوم. وقال الناطق الرسمي باسم هيئة الاتهام المحامي المعز حضرة في تعميم صحفي حسب صحيفة التيار أمس السبت، أن النيابة استمعت الأسبوع الماضي إلى أقوال اللواء معاش فضل الله برمة ناصر، والإجراءات تسير بشكل مخطط بحيث ينتظر أن تنتهي النيابة من جميع أعمالها لكي تكون القضية جاهزة لتقديمها أمام المحكمة خلال الأسابيع القادمة.

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الجدير بالذكر أن هيئة الاتهام تتكون من الأساتذة المحامين: كمال الجزولي والسر الحبر ومحمد الحافظ، وكانت هذه القضية قد تمت بمبادرة من الراحل علي محمود حسنين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)