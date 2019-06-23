مدير الاتصالات: الوضع مستقر لعودة خدمة الإنترنت

قالت الهيئة القومية للاتصالات بأن الوضع مستقر الآن لعودة خدمة الإنترنت في أية لحظة.

وأشارت الهيئة إلى أنها تنتظر قراراً من المجلس العسكري لإعادة الخدمة. وفيما أعلنت رفضها للخطوة، قالت إنها جاءت بقرار من المجلس العسكري وفقاً للقانون والظرف القاهر بالبلاد.

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وقطع مدير الهيئة مصطفى عبد الحفيظ بحسب صحيفة الإنتباهة، بعدم أحقية الاتحاد الدولي للاتصالات فرض عقوبات بسبب قطع الإنترنت لجهة أن القطع شأن داخلي وسيادي للدولة. وأضاف: “لينا حق قطع الإنترنت من عدمه”، واصفاً الحديث عن تحديد فترة ثلاثة أشهر لعودة الخدمة غير صحيح وأن الأمر متعلق باستقرار الوضع بالبلاد، معلناً عزمهم الجلوس مع شركات الاتصالات لمعالجة قضية البيانات الشهرية للمستهلكين، وأوضح بأن قطع الإنترنت تسبب في ارتفاع إيرادات الشركات عبر وسائل أخرى كالزيادة في الرسائل والمكالمات، وتابع: “لذلك فإن الربح والخسارة قائم على الإيرادات الكلية للشركات”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)