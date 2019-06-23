التاريخ: 23-يونيو-2019
14 مشاهدة
قطع مستشار “سلفاكير” للشؤون الأمنية “توت قلواك” بأن الرئيس “سلفاكير” سيصل إلى الخرطوم بعد غدٍ الثلاثاء لتكملة اللقاءات مع المجلس العسكري والقوى السياسية وإعلان الحرية والتغيير للوصول إلى حلول للأزمة السياسية، كاشفاً عن نية المجلس العسكري إرسال وفد إلى جوبا لعقد لقاءات مع قيادات الحركات المسلحة عقب زيارة الرئيس “سلفاكير” للخرطوم.
وقال “قلواك” حسب صحيفة المجهر، إن مشكلة السودان داخلية وهي تخص أهل البيت، لكن الجنوب جزء من هذه المشكلة باعتبار أن البلدين أسرة واحدة، وأضاف (إذا لم نتوصل إلى حلول بيننا سنتجه إلى دول الجوار حال فشل الوصول إلى حل بين الأطراف).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر “سلفاكير” يصل الخرطوم (الثلاثاء) و”العسكري” يرسل وفداً إلى جوبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.