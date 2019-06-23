“سلفاكير” يصل الخرطوم (الثلاثاء) و”العسكري” يرسل وفداً إلى جوبا

قطع مستشار “سلفاكير” للشؤون الأمنية “توت قلواك” بأن الرئيس “سلفاكير” سيصل إلى الخرطوم بعد غدٍ الثلاثاء لتكملة اللقاءات مع المجلس العسكري والقوى السياسية وإعلان الحرية والتغيير للوصول إلى حلول للأزمة السياسية، كاشفاً عن نية المجلس العسكري إرسال وفد إلى جوبا لعقد لقاءات مع قيادات الحركات المسلحة عقب زيارة الرئيس “سلفاكير” للخرطوم.

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وقال “قلواك” حسب صحيفة المجهر، إن مشكلة السودان داخلية وهي تخص أهل البيت، لكن الجنوب جزء من هذه المشكلة باعتبار أن البلدين أسرة واحدة، وأضاف (إذا لم نتوصل إلى حلول بيننا سنتجه إلى دول الجوار حال فشل الوصول إلى حل بين الأطراف).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)