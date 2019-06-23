قيادي بقوى الحرية: (قوش) أبلغني بالتغيير قبل يوم من بيان الجيش الأول

التاريخ: 23-يونيو-2019
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كشف عضو قوى إعلان الحرية والتغيير المهندس “محمد وداعة”، عن تفاصيل الاجتماع الخطير الذي تم بينهم ومدير جهاز الأمن السابق الفريق أول صلاح عبد الله “قوش”، قبل يوم واحد من إعلان عزل الرئيس عمر البشير، مبيناً أن “قوش” أخطرهم فيه بموعد التغيير الذي سيتم في الحكومة.
وأوضح “وداعة” حسب صحيفة المجهر، أن القيادي بحزب المؤتمر الوطني الرئيس المفوض وقتها أحمد هارون، هدد بفض الاعتصام خلال ساعتين، مشيراً إلى أن الإمام الصادق المهدي، قال إنه سيذهب لصلاة (الجمعة) في ساحة الاعتصام أمام القيادة، فقال “هارون” لن تجد من تؤمهم في الصلاة، لأن الأمر قد صدر بفض الاعتصام بالقوة، وسيتم خلال ساعات.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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