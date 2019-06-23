“حميدتي”: نقاتل مع السعودية والإمارات بأكثر من (30) ألف جندي

قال نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو “حميدتي”، إن هناك حملة تشويش وتخوين واسعة يقودها من وصفهم بدعاة الفتنة ضد الجيش والدعم السريع.

وأبان “حميدتي” أثناء مخاطبته حشداً جماهيرياً بمنطقة (أبرق) بشرق النيل حسب صحيفة الإنتباهة أمس، أن الحملة تهدف إلى إخراج “الدعم السريع” من المشهد لتمرير بعض الأجندة.

Advertisements

وأبدى “حميدتي” امتعاضه مما وصفها بـ(حملة الإساءات والشتائم التي لحقت بهم وبدول السعودية والإمارات ومصر)، وقال “شتمونا وشتموا السعودية والإمارات ومصر)، وأضاف: (هذه الدول نحن نقاتل معها بأكثر من (30) ألف جندي) مشيراً إلى أنها ساعدت الشعب السوداني لتجاوز محنته وتستحق الشكر.

وانتقد “حميدتي” بعض الأصوات التي تقول إن الأموال التي تقدمت بها السعودية والإمارات ذهبت للبرهان ولشخصه. وزاد: (الحساب ولد وسيأتي الوقت الذي يعرف فيه الشعب ما قدمناه وما قدمته تلك الدول).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)