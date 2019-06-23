ياسر العطا: عودة الإنترنت مربوطة بإعلان الحكومة

التاريخ: 23-يونيو-2019 فى : أخبار 61 مشاهدة أغلق المجلس العسكري الباب تماماً أمام عودة الاعتصام أمام قيادة الجيش في الخرطوم أو حاميات عسكرية أخرى. Advertisements وقال عضو المجلس العسكري الفريق ركن ياسر العطا إن عودة الإنترنت مرة أخرى بعد إعلان الحكومة وتحقيق الاستقرار الأمني. ورأي العطا حسب صحيفة الإنتباهة، أن قوى الحرية والتغيير تنصلت من التمثيل المدني للمكونات السياسية الأخرى بالمجلس (السيادي). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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