أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الأحد الموافق 23 يونيو 2019م

تصدر يومياً عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية
المجهر:
* قيادي بقوى الحرية: (قوش) أبلغني بالتغيير قبل يوم من بيان الجيش الأول
* قوى الحرية والتغيير تعلن موافقتها على مقترحات المبادرة الإثيوبية
* “حميدتي”: لن نمنح قوى الحرية والتغيير (67%) من المجلس التشريعي
الإنتباهة:
* (التغيير) توافق على مقترح الوساطة.. و(العسكري) يتحفظ
* النيابة تستجوب المهدي في بلاغ ضد البشير
* العطا: عودة الإنترنت بعد إعلان الحكومة
* “حميدتي”: نقاتل مع السعودية والإمارات بأكثر من (30) ألف جندي
الصيحة:
* “حميدتي”: لا نرفض التفاوض مع “التغيير” ولن نسمح لهم بالتحكم في (مزاج الناس)
* الجبهة الثورية: “الحرية والتغيير” تسعى إلى السلطة والمناصب على حساب دماء الشباب
* سيناتور أمريكي: ليس من حق شخص أو دولة التدخل في الشأن السوداني
السوداني:
* قوى الحرية توافق على المقترح الإثيوبي بشأن “السيادي”
* “حميدتي”: ليس من المنطق منح (67%) لـ(التغيير)
* شكاوى من مضاربات (100) تاجر أجنبي في النقد الأجنبي
* تفاصيل استجواب المهدي بواسطة النيابة بشأن انقلاب البشير
* إجراء قرعة المختارين للحج اليوم
* “حميدتي”: رفضنا مخططاً يمكن أن يمزق السودان “عود وعمود)
* التوم هجو: قوى الحرية تسعى للسلطة حتى ولو على حساب دماء الشباب
* جامعة مصرية تفتح أبوابها لطلاب الجامعات السودانية لاستكمال دراستهم
التيار:
* ترقب حذر لنتائج الوساطة الإثيوبية
* تطورات مثيرة في قضية مدبري انقلاب 30 يونيو
* الاتصالات: لم نتسلم أي مذكرة حول إيقاف خدمة الإنترنت
آخر لحظة:
* “حميدتي”: لن نفرط في البلد لكيان انتهازي
* الاستماع لأقوال المهدي في بلاغ ضد البشير
* التغيير توافق على المقترح الإثيوبي بشأن (السيادي)
* الكشف عن شركات وهمية وأجانب يضاربون في الدولار
* لأول مرة.. “حميدتي” يكشف عن عدد القوات في اليمن
الجريدة:
* اشتباك بالأيدي في لجنة حشد جماهير جنوب كردفان بسبب (3) مليارات جنيه
* صديق يوسف: المجلس العسكري غير مؤهل ليكون شريكاً في السلطة
* فراغ النيابة من استجواب الصادق المهدي وبابو نمر في قضية (انقلاب الإنقاذ)
* “حميدتي”: لا نرفض التفاوض والمجلس العسكري ليس حزباً ولا يعمل للانتخابات
الدار:
* “حميدتي”: تغيير نظام المؤتمر الوطني حقيقي
* الاتصالات: لم نتسلم مذكرة حول إيقاف خدمة الإنترنت
* تأجيل لقاء الوسيط الإثيوبي بالحرية والتغيير اليوم
* بالصورة والقلم.. عاصفة عاتية تضرب القربة وتخلف خسائر في الأرواح والممتلكات
* الشيخ بلة الغائب يحكي قصة أول لقاء له بالبشير ويراهن على هؤلاء
* قتل مواطن وهو يصلي صلاة المغرب
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الأحد الموافق 23 يونيو 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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