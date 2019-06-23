أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الأحد الموافق 23 يونيو 2019م

تصدر يومياً عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية

المجهر:

* قيادي بقوى الحرية: (قوش) أبلغني بالتغيير قبل يوم من بيان الجيش الأول

* قوى الحرية والتغيير تعلن موافقتها على مقترحات المبادرة الإثيوبية

* “حميدتي”: لن نمنح قوى الحرية والتغيير (67%) من المجلس التشريعي

الإنتباهة:

* (التغيير) توافق على مقترح الوساطة.. و(العسكري) يتحفظ

* النيابة تستجوب المهدي في بلاغ ضد البشير

* العطا: عودة الإنترنت بعد إعلان الحكومة

* “حميدتي”: نقاتل مع السعودية والإمارات بأكثر من (30) ألف جندي

الصيحة:

* “حميدتي”: لا نرفض التفاوض مع “التغيير” ولن نسمح لهم بالتحكم في (مزاج الناس)

* الجبهة الثورية: “الحرية والتغيير” تسعى إلى السلطة والمناصب على حساب دماء الشباب

* سيناتور أمريكي: ليس من حق شخص أو دولة التدخل في الشأن السوداني

السوداني:

* قوى الحرية توافق على المقترح الإثيوبي بشأن “السيادي”

* “حميدتي”: ليس من المنطق منح (67%) لـ(التغيير)

* شكاوى من مضاربات (100) تاجر أجنبي في النقد الأجنبي

* تفاصيل استجواب المهدي بواسطة النيابة بشأن انقلاب البشير

* إجراء قرعة المختارين للحج اليوم

* “حميدتي”: رفضنا مخططاً يمكن أن يمزق السودان “عود وعمود)

* التوم هجو: قوى الحرية تسعى للسلطة حتى ولو على حساب دماء الشباب

* جامعة مصرية تفتح أبوابها لطلاب الجامعات السودانية لاستكمال دراستهم

التيار:

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* ترقب حذر لنتائج الوساطة الإثيوبية

* تطورات مثيرة في قضية مدبري انقلاب 30 يونيو

* الاتصالات: لم نتسلم أي مذكرة حول إيقاف خدمة الإنترنت

آخر لحظة:

* “حميدتي”: لن نفرط في البلد لكيان انتهازي

* الاستماع لأقوال المهدي في بلاغ ضد البشير

* التغيير توافق على المقترح الإثيوبي بشأن (السيادي)

* الكشف عن شركات وهمية وأجانب يضاربون في الدولار

* لأول مرة.. “حميدتي” يكشف عن عدد القوات في اليمن

الجريدة:

* اشتباك بالأيدي في لجنة حشد جماهير جنوب كردفان بسبب (3) مليارات جنيه

* صديق يوسف: المجلس العسكري غير مؤهل ليكون شريكاً في السلطة

* فراغ النيابة من استجواب الصادق المهدي وبابو نمر في قضية (انقلاب الإنقاذ)

* “حميدتي”: لا نرفض التفاوض والمجلس العسكري ليس حزباً ولا يعمل للانتخابات

الدار:

* “حميدتي”: تغيير نظام المؤتمر الوطني حقيقي

* الاتصالات: لم نتسلم مذكرة حول إيقاف خدمة الإنترنت

* تأجيل لقاء الوسيط الإثيوبي بالحرية والتغيير اليوم

* بالصورة والقلم.. عاصفة عاتية تضرب القربة وتخلف خسائر في الأرواح والممتلكات

* الشيخ بلة الغائب يحكي قصة أول لقاء له بالبشير ويراهن على هؤلاء

* قتل مواطن وهو يصلي صلاة المغرب

الخرطوم (أخبار الخليج 365)