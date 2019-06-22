واشنطن تفرض عقوبات إضافية "ضخمة" على إيران

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، أنه سيفرض عقوبات إضافية "كبيرة" على إيران بعد الإثنين.
وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "لا يمكن لإيران امتلاك أسلحة نووية. في ظل خطة أوباما المرعبة ، كانوا (الإيرانيون) في طريقهم للحصول على (سلاح) نووي خلال عدد قليل من السنوات و(نظام) التحقق القائم غير مقبول".
وأضاف: "سنفرض عقوبات إضافية كبيرة على إيران يوم الإثنين".
وتابع: "أتطلع إلى اليوم الذي ترفع فيه العقوبات عن إيران وتصبح دولة مثمرة ومتمتعة بالرفاهية مرة أخرى".
وحسب وكالة أنباء "بلومبرغ" السبت، قال ترامب في تصريحات صحفية إنه "يعتزم فرض عقوبات اقتصادية دون أن يحدد طبيعتها".
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