السبسي يغادر المستشفى بعد إجراء فحوصات طبية

أكد مستشار رئاسة الجمهورية التونسية فراس قفراش، اليوم السبت، أن رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي غادر المستشفى العسكري "وفي صحة جيدة".
وقال قفراش، للصحفيين، إن الرئيس السبسي سيواصل لقاءاته الرسمية وغير الرسمية، خاصة فيما يتعلق بالاستماع إلى آراء مختلف الفاعلين السياسيين وخبراء القانون الدستوري بخصوص تنقيحات القانون الانتخابي التى تم التصديق عليها الثلاثاء الماضي.
وأضاف، أنه "سيشرف بداية الأسبوع القادم على موكب الاحتفال بالذكرى 63 لانبعاث الجيش الوطني التونسي".
وانتقل السبسي، مساء أمس، إلى المستشفى العسكري بتونس لإجراء بعض التحاليل وفحوصات طبية إثر تعرضه لوعكة صحية خفيفة، بحسب ما أفادت وكالة "أنباء الشرق الأوسط".
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