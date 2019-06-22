الجيش اليمني يفشل هجوماً للميليشيات في الضالع

أفشلت اليوم السبت قوات الجيش الوطني اليمني محاولة تقدم لميلشيا الحوثي الانقلابية في محافظة الضالع جنوب البلاد. وأحبطت قوات الجيش الوطني هجوماً لميليشيا الحوثي الإرهابي في منطقة وينان شمال غرب مريس في مديرية قعطبة شمال المحافظة، بحسب ما ذكر موقع الجيش اليمني "سبتمبرنت". ووجهت قوات الجيش الوطني في الهجوم، ضربة موجعة لميليشيا الحوثي الإرهابية، مستخدمة فيه كافة أنواع الأسلحة. وأسفرت المواجهات عن مصرع وجرح العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي، وإجبار من تبقى منهم على الفرار والانسحاب، مخلفين جثث قتلاهم.

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