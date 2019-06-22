التاريخ: 22-يونيو-2019
6 مشاهدة
أكّد جهاز تنظيم الاتصالات والبريد، أنّه لم يتسلّم مذكرة من أية جهة كما ورد في تصريحات نشرتها “الشرق الأوسط” وبعض الصحف، حول إيقاف خدمة الإنترنت، علماً بأنّه لم يتم تحديد فترة زمنية.
وأشار الجهاز في بيان صحفي اليوم (السبت) بحسب الصيحة الآن إلى أنّ بعض الصحف أوردت خبراً مما يسمّى “شعبة الإلكترونيات” حول الفترة الزمنية للإنترنت وخسائر الشركات، وأضاف أنّ الجهاز شرع في وضع المُعالجات اللازمة لتمكين شرائح المُجتمع الخدمية من أداء أعمالها بصُورةٍ مُرضيةٍ، وستظهر نتائج عمل الفريق الذي شُكِّل لهذا الغرض خلال وقتٍ وجيزٍ.
وأكّد الجهاز حرصه على مُعالجة الآثار الناجمة عن توقُّف بعض خدمات الإنترنت، وأوضح أنّ الاتحاد الدولي للاتصالات لا يتدخّل في الشؤون التي تخص سيادة الدول، وحذر من التدخُّل في اختصاصاته والتصريح باسمه دُونٍ بيانٍ رسمي، وأكّد احتفاظه بحقه في مُلاحقة ناشر التصريح بالطرق القانونية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر جهاز الاتصالات و البريد : لا فترة زمنية مُحَدّدة لإيقاف الإنترنت.. ولم نتسلّم مذكرة من أية جهة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.