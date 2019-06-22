جهاز الاتصالات و البريد : لا فترة زمنية مُحَدّدة لإيقاف الإنترنت.. ولم نتسلّم مذكرة من أية جهة

أكّد جهاز تنظيم الاتصالات والبريد، أنّه لم يتسلّم مذكرة من أية جهة كما ورد في تصريحات نشرتها “الشرق الأوسط” وبعض الصحف، حول إيقاف خدمة الإنترنت، علماً بأنّه لم يتم تحديد فترة زمنية.

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وأشار الجهاز في بيان صحفي اليوم (السبت) بحسب الصيحة الآن إلى أنّ بعض الصحف أوردت خبراً مما يسمّى “شعبة الإلكترونيات” حول الفترة الزمنية للإنترنت وخسائر الشركات، وأضاف أنّ الجهاز شرع في وضع المُعالجات اللازمة لتمكين شرائح المُجتمع الخدمية من أداء أعمالها بصُورةٍ مُرضيةٍ، وستظهر نتائج عمل الفريق الذي شُكِّل لهذا الغرض خلال وقتٍ وجيزٍ.

وأكّد الجهاز حرصه على مُعالجة الآثار الناجمة عن توقُّف بعض خدمات الإنترنت، وأوضح أنّ الاتحاد الدولي للاتصالات لا يتدخّل في الشؤون التي تخص سيادة الدول، وحذر من التدخُّل في اختصاصاته والتصريح باسمه دُونٍ بيانٍ رسمي، وأكّد احتفاظه بحقه في مُلاحقة ناشر التصريح بالطرق القانونية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)