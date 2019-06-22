حميدتي: رفضنا مخططاً يمكن أن يمزق السودان “عود وعمود”

كشف نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول محمد حمدان دقلو(حميدتي)، أن المجلس العسكري رفض مخططاً كان حول تشكيل السلطة الانتقالية يمكن أن يمزق السودان، وأضاف رفضنا مخططاً كان يمكن أن يمزق السودان “عود وعمود”.

وقال حميدتي في حشد جماهيري بقرية أبرق بشرق النيل، يوم السبت، إن الأجندة عطلت تشكيل الفترة الانتقالية، وإنه كان من الممكن تشكيل الحكومة والفترة الانتقالية من اليوم الثاني للتغيير، وأضاف “لكن للأسف ظهرت المصالح والشمولية والأجندة أفضل منها نظام البشير”.

وقال نائب رئيس المجلس العسكري “لا نرفض التفاوض، ولكن ليس من المنطق أن تأخذ 67% وتتحكم في الناس بمزاجك”، في إشارة إلى قوى الحرية والتغيير.

Advertisements

ومضى بقوله “لن نفرط في البلد لزول انتهازي مهما يكون مدعوم من الخارج، وقوتنا ليس قوة الدعم السريع، وإنما قوتنا نأخذها منكم ومن الجماهير”.

وشدد على أن المجلس العسكري ليس حزباً ولا يعمل للانتخابات، ولا يريد أن يفرض رأيه حتى يتشبث بالسلطة، وأضاف “نحن لن نقبل تفويض وحدنا والتفويض سيكون مشترك”، في إشارة للجماهير، وأضاف “نشكل حكومة تسيير نحنا جاهزين ثلاثة شهور من أول يوم، قلنا ثلاتة شهور ولا نريد أكثر من سنة للفترة الانتقالية”.

وأشار بحسب الشروق – إلى أن هناك فتنة وبلبلة تهدف لإخراج الدعم السريع من المشهد، وشدد على أن الدعم السريع هو قوات تابعة للقوات المسلحة والفتنة لن تزيدنا إلا تماسكاً.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)