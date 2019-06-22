تصريحات مهمة لحميدتي حول دور السعودية والإمارات ونسبة الحرية والتغيير

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قال نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، السبت، إن الخرطوم تقاتل مع كل من السعودية والإمارات في اليمن، وتحمي الأوروبيين من الإرهاب والهجرة غير النظامية. وقال حميدتي إن قوات الدعم السريع تابعة للجيش وتحمي الأوروبيين، عبر إغلاق الحدود لمنع تدفق ملايين المهاجرين غير النظاميين إلى الدول الأوروبية، ومحاربة الإرهاب والتطرف. ودعا أعضاء الكونغرس الأمريكي والمسؤولين الأوروبيون إلى زيارة السودان، للإطلاع على حقيقة الأوضاع عن قرب.

وأضاف حميدتي، في خطاب جماهيري بمنطقة أبرق شرق الخرطوم يوم السبت بحسب الانتباهة أون لاين : (نقاتل مع الإمارات والسعودية، وقواتنا من أكبر القوات المشاركة في التحالف العسكري العربي). وتابع: (الأموال المدفوعة من الإمارات والسعودية دخلت البنك المركزي، ولم تدخل في جيب حميدتي أو غيره)، وأضاف: (السعودية والإمارات ومصر قدمت مساعدات للسودان دون التدخل في شؤونه). وأكد حميدتي إن المجلس العسكري يسعى إلى الاتفاق مع قوى التغيير، تفادياً لانجراف بلادنا، والاستفادة من تجارب دول الجوار. وتابع: (لن نقبل بمنح قوى الحرية والتغيير نسبة 67% من مقاعد المجلس التشريعي الانتقالي لفرض رأيهم).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)