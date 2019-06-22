ميزة جديدة من "يوتيوب" للمستخدمين.. اكتشفها

تختبر منصة يوتيوب تختبر ميزة جديدة ضمن تطبيقها الرسمي على منصة أندرويد، بحسب ما نشره موقع xda-developers الأمريكي.

وكشف التطبيق عن الميزة الجديدة للمستخدمين، حيث تمكنهم من إخفاء التعليقات حتى لا تظهر أسفل الفيديوهات، وهو الأمر الذى يتيح للمستخدمين الحصول على تجربة أفضل بعيدا عن الإزعاج الذي يسببه عرض التعليقات.

وهذه الميزة يجرى حاليا تجربتها فى الهند، حيث يظهر زر جديد أسفل الفيديوهات خاص بالتعليقات، وعند الضغط عليه يقوم بعرض أو إخفاء التعليقات، وعند إخفاء التعليقات، يستغل يوتيوب المساحة أسفل الفيديو، لعرض الفيديوهات التالية.

وتواجه منصة يوتيوب العديد من المشاكل بسبب التعليقات، بداية من احتوائها على بعض مصطلحات التنمر والسخرية وصولاً إلى السب والشتم ودائماً نرى الابتعاد عن مضمون الفيديو الحقيقى، ورغم أن الموقع يتيح لأصحاب الفيديوهات إلغاء تلقى التعليقات، إلا أنها تثمر فى ترويج الفيديوهات بشكل أو بآخر.