استفزازات إيران تنذر بحرب في المنطقة (فيديو)

بعد أن فرضت الولايات المتحدة الامريكية عقوبات على اقتصادية على إيران ، بدأت في استخدام ورقة ضغط أخيرة وهي تنفيذ عمليات تخريبية في مضيق هرمز، الأمر الذي جعل المنطقة على وشك الدخول في حرب جديدة.
وتبنى إيران سياسة التدخل في شؤون الغي، وتنفيذ عمليات تخريبية عبر أذرعه المنتشرة في عدد من الدول حول العالم.
ووفقا لـ"مداد نيوز"، فإن العمليات التخريبية ورقة ضغط تستخدمها إيران بعد العقوبات المفروضة عليها، لعدم التزامها بالاتفاق النووي، فهددت إيران أمن الملاحة البحرية العالمية في مضيق هرمز وخليج عمان.
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