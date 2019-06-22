حملة لنظافة وتجميل شارع النيل بالخرطوم

أطلق اتحاد شباب السودان حملة لنظافة وتجميل شارع النيل بولاية الخرطوم في أعقاب الأحداث الأخيرة للحراك الشبابي، وما تبعه من بعض الممارسات التي أدت لتشويه الشارع، إضافة إلى أحداث فض الاعتصام التي ألحقت ضرراً بالغاً بالشارع.
وقال الناشط خالد عبدالله إن الآثار السالبة بالشوارع استدعت التدخل من قبل مختلف شرائح الشباب بمختلف انتماءاتهم السياسية لإزالة الركام وإعادة الإنترلوك وبعض المظاهر الجمالية الأخرى إلى وضعها الطبيعي، وأضاف أن الحملة ستشمل كل محليات الولاية، ويستمر الشباب في التفاعل مع هذه المبادرة حتى تعود الشوارع المتضررة إلى حالتها السابقة.
من جهته، قال الناشط بدوي يوسف إن الحملة ستمتد إلى كل الولايات التي شهدت حراكاً مماثلاً وتضررت جراء بعض الممارسات السالبة، وأضاف أن الحملة ستشمل إصحاح البيئة، لا سيما أن الخريف على الأبواب، الأمر الذي يستدعي الإسهام من الجميع في الحملة من أجل إنجاحها وتمكينها من بلوغ أهدافها.
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