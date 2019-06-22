قوي الحرية والتغيير: وافقنا على مسودة الوسيط الإثيوبي

أعلن التحالف الرئيسي للمعارضة في السودان، اليوم السبت، قبوله بنود الوساطة الأثيوبية.

وبحسب ما أفادت "رويترز"، قال تحالف المعارضة الرئيسي في السودان، اليوم السبت إنه تلقى مسودة اتفاق من الوسيط الإثيوبي ووافق على جميع نقاطه التي تحدد الهيكل الحكومي للفترة الانتقالية.

وقال المتحدث باسم قوات الحرية والتغيير، بابكر فيصل، إنه كان من المفترض أن يجتمع التحالف مع المبعوث الإثيوبي يوم السبت ولكن تم تأجيل الاجتماع.

وقال فيصل "المسودة ستضع كل الأطراف على المحك".