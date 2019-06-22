المعارضة السودانية تؤجل اجتماعها مع الوسيط الإثيوبي

أعلن قيادي في وفد "قوى الحرية والتغيير" المعارضة بالسودان، مساء اليوم السبت، تأجيل اجتماع وساطة كان مقررا الليلة برعاية الوسيط الإثيوبي.
وكان من المقرر أن يلتقي اليوم السبت، ممثلون عن "قوى الحرية والتغير" الوسيط الإثيوبي لمناقشة وثيقة لتحديد الخطوط العريضة لعملية الانتقال السياسية.
وقال تحالف "قوى إعلان الحرية والتغيير" في وقت سابق أمس الجمعة إنه تسلم الوثيقة التي تمثّل مقترحًا لوثيقة اتفاق إعلان مبادئ حول الترتيبات الانتقالية.
وأكدت قوى إعلان الحرية أن الوثيقة التي تلقتها من الوسيط الإثيوبي قائمة على حصيلة مشاوراته معهم، ومع المجلس العسكري الانتقالي.
ولا يزال قادة المعارضة متمسكين بشروطهم من بينها أن يكون ثلثا عدد أعضاء البرلمان الانتقالي من "قوى إعلان الحرية والتغيير" وتسليم السلطة فورا لمدنيين، فيما يرفض المجلس العسكري هذه الشروط.
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