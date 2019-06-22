أحد أفراد الأسرة الحاكمة: عصابة الحمدين ضائعة وموقفها محرج أمام العالم

قال الشيخ فهد بن عبد الله آل ثانى، فى سلسلة تغريدات له عبر حسابه الشخصى على "تويتر"، أن تحالف تنظيم الحمدين الإرهابى مع حليفتهم غير الشريفة – فى إشارة إلى إيران – يعد غباء مستفحل فلو كان هناك حكمة لما تم التحالف مع دولة تقبع تحت العقوبات والتهديد منذ عقود.
وتابع أحد أفراد الأسرة القطرية الحاكمة، أن الأجواء متوترة الآن وعصابة الدوحة ضائعة وموقفها محرج جدآ أمام العالم يمكن تلحق رحلتك ويمكن ماتلحق!.
واضاف أحد أفراد الأسرة القطرية الحاكمة، أن دول كثيرة مثل أمريكا وبريطانيا والإمارات وماليزيا وهولندا وسنغافورة منعت تحليق طائراتها المدنية فوق إيران، وبالطبع خطوط تنظيم الحمدين الإرهابى البحرية أو الجوية ستُمنع من الحركة بينها وبين نظام الملالى حتى الطيران الأميرى سيُمنع من التحليق.
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