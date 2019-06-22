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برشلونة يحدد أهدافه الأخيرة في الميركاتو الصيفي

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أفادت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي الإسباني، قد استقر على أهدافه خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن مسؤولو البارسا يهدفوا بالدرجة الأولى للتعاقد مع النجم البرزيلي جونيور دا سيلفا لاعب باريس سا جيرمان الفرنسي، 
وذكرت الماركا أن برشلونة يقدر القيمة السوقية لنيمار حاليا بـ 200 مليون يورو، ويعتبر النادي أن هذا هو سقف سعر البرازيلي في السوق حاليا.

ومن الجدير بالذكر ان برشلونة يركز على جمع نيمار دا سيلفا وأنطوان جريزمان، وترك التفكير في التعاقد مع مدافع أياكس أمستردام ماتياس دي ليخت.

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