برشلونة يحدد أهدافه الأخيرة في الميركاتو الصيفي

أفادت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي برشلونة الإسباني، قد استقر على أهدافه خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن مسؤولو البارسا يهدفوا بالدرجة الأولى للتعاقد مع النجم البرزيلي نيمار جونيور دا سيلفا لاعب باريس سا جيرمان الفرنسي،
ومن الجدير بالذكر ان برشلونة يركز على جمع نيمار دا سيلفا وأنطوان جريزمان، وترك التفكير في التعاقد مع مدافع أياكس أمستردام ماتياس دي ليخت.
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