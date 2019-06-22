برشلونة يحدد أهدافه الأخيرة في الميركاتو الصيفي

أفادت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي برشلونة الإسباني، قد استقر على أهدافه خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت الماركا أن برشلونة يقدر القيمة السوقية لنيمار حاليا بـ 200 مليون يورو، ويعتبر النادي أن هذا هو سقف سعر البرازيلي في السوق حاليا.

ومن الجدير بالذكر ان برشلونة يركز على جمع نيمار دا سيلفا وأنطوان جريزمان، وترك التفكير في التعاقد مع مدافع أياكس أمستردام ماتياس دي ليخت.