في تحد لانقطاع الانترنت مؤسسات توفر واي فاي مجانا

عقب قطع الإنترنت في السودان، عانى كثير من المواطنين من التواصل مع بعضهم البعض خاصة الذين لديهم أفراد من أسرهم خارج الوطن، فباتوا يلجأون إلى جهات لديها خدمة “واي فاي” ولو بالمقابل مثل المطاعم والكافيهات وبعض المطاعم داخل الفنادق، إلا أن ما قام به مستشفى شهير بالخرطوم، جعل الكل يؤكد أن السودان ما زال بخير، فالمستشفى الخاص ذوي المبنى المتميز بمنطقة شرق الخرطوم، قام بجعل خدمة واي فاي مجاناً ليس لمرافقي المرضى والعاملين بها فحسب، بل حتى للمواطنين، مما جعل باحة المستشفى المكسوة بأنواع الزهور المختلفة، ملجأ للكثيرين خاصة الفتيات والشباب.

أحد القائمين على أمر المشفى ذكر حسب اخر لحظة أن الغرض من الأمر هو أن يتواصل الجميع مع بعضهم البعض، وأيضاً أن يكون الكل على دراية بما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي وكل ما من شأنه أن يعرف الفرد بآخر المستجدات على الساحة ومشاهدة الفيديوهات التي لا تعرض إلا من خلال السوشيال ميديا.