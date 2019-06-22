في تحد لانقطاع الانترنت مؤسسات توفر واي فاي مجانا

أحد القائمين على أمر المشفى ذكر حسب اخر لحظة أن الغرض من الأمر هو أن يتواصل الجميع مع بعضهم البعض، وأيضاً أن يكون الكل على دراية بما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي وكل ما من شأنه أن يعرف الفرد بآخر المستجدات على الساحة ومشاهدة الفيديوهات التي لا تعرض إلا من خلال السوشيال ميديا.
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