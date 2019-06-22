تنظيم حركة الشباب الإسلامية يهدد باستهداف مؤتمر تمرير صفقة القرن بالمنامة

الخليج 365:

أعلن تنظيم حركة الشباب الإسلامية – فيلق الجزيرة العربية من خلال بيان له عن استعداده لتنفيذ أي عملية مهما كان حجمها ومهما نتج عنها من خسائر واضرار، اذا انعقد مؤتمر يمهد لصفقة القرن في 25 و26 يونيو/حزيران الجاري في مؤتمر دولي في دولة البحرين حيث وصف التنظيم أن المؤتمر يسعى لتمرير صفقة القرن، لتصفية القضية الفلسطينية.





وشدد على حجم النتائج التي يمكن أن تطال أي جهة تشارك أو تدعم هذا المؤتمر، وعبرت الحركة عن غضبها الشديد من محاولة الكثير من البلدان عربية واسلامية من تصفية القضية الفلسطينية، عبر تمرير صفقة القرن، واعتبرت أن هذا انعقاد هذا المؤتمر هو خيانة للأمة العربية والإسلامية وقضية المسلمين الأولى، وأيضاً خيانة صريحة واضحة لثاني القبلتين، والتي سبق وأن شاركت بعض الدول في جعلها عاصمة لإسرائيل في المحافل الدولية.

ونوّه البيان عن ضرورة الحذر من المشاركة بهذا المؤتمر حيث ستطال الخسائر التي لا يمكن تقدير حجمها أي طرف يساهم في تشكيل مؤتمر العاصمة البحرينية المنامة، كما أضاف البيان عبارة مفادها القدس بوصلة لكل بلاد المسلمين ، ومن أضاع البوصلة عليه أن يتذكر أن اسرائيل دولة محتلة وليست صاحبة حق.

ومن المقرر أن تكشف واشنطن يومي 25 و26 يونيو/حزيران الجاري في مؤتمر دولي في البحرين، الشق الاقتصادي من خطة سلام صاغها جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومستشاره، والتي رفضها الفلسطينيون الذين يتوقعون أن تكون المقترحات الواردة فيها منحازة بشكل كبير لصالح إسرائيل.

حسب التحركات في الآونة الاخيرة لبلدان منطقة الشرق الاوسط بين داعم للمؤتمر ومتردد، وبين صاحب موقف بارز ومتخفي منه أيضاً، ولأهمية المؤتمر الذي يعالج قضية حساسة تمس كل عربي ومسلم، فإذا حصل وانعقد المؤتمر من المؤكد سيكون هناك ردود أفعال مختلفة مما سوف يزيد الاضطراب ويزيد من حدّة التوتورات التي تشهدها المنطقة بطبيعة الحال في الفترة الآخيرة.